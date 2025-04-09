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    Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Сборная Бразилии
    Наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии, сообщает UOL.

    Жорже Жезуш
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    Жорже Жезуш

    Уточняется, что Бразильская конфедерация футбола намерена выплатить неустойку в 2,5 миллиона евро за 70-летнего португальца. В организации хотят, чтобы Жезуш возглавил сборную Бразилии уже в мае.

    Зарплата Жезуша в сборной Бразилии составит около 20 процентов от того, что он получает в «Аль-Хиляле». Но у специалиста будут большие бонусы.

    28 марта Доривал Джуниор покинул пост наставника сборной Бразилии после поражения в квалификации ЧМ-2026 от Аргентины (1:4).

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