Жорже Жезуш может возглавить сборную Бразилии

Наставник «Аль-Хиляля»может возглавить сборную Бразилии, сообщает UOL.

Уточняется, что Бразильская конфедерация футбола намерена выплатить неустойку в 2,5 миллиона евро за 70-летнего португальца. В организации хотят, чтобы Жезуш возглавил сборную Бразилии уже в мае.

Зарплата Жезуша в сборной Бразилии составит около 20 процентов от того, что он получает в «Аль-Хиляле». Но у специалиста будут большие бонусы.

28 марта Доривал Джуниор покинул пост наставника сборной Бразилии после поражения в квалификации ЧМ-2026 от Аргентины (1:4).