Николич: Я сильно переживаю за игру с «Оренбургом»

Главный тренервысказался о предстоящем поединке св чемпионате России.

«Очень‑очень‑очень сложная игра. Я сильно переживаю за эту игру. Мои слова, которые футболисты будут слышать каждый день: "Внимание‑внимание!" В буквальном смысле. Они играют в хороший футбол. Быстрая команда, которая знает, как играть. У них, может быть, последний шанс в борьбе за выживание. Искусственное поле, много других причин. Нам будет непросто. Надо правильно готовиться к этому матчу. Надо поднимать концентрацию на самый высокий уровень. Еще раз подчеркиваю, что мы ничего не сделали. Просто мы на хорошем ходу, но надо так и продолжать.

Тренировки очень важны, хотя условия не очень, но ребята стараются, справляются. Настрой и атмосфера есть, когда результаты идут, так всегда в футболе. Но у нас хороший коллектив», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится в субботу, 12 апреля, в Оренбурге. Начало — в 12:00 мск.