Индзаги: Я бы отметил не столько результат, сколько нашу игру

Главный тренервысказался о победе над(2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Безусловно, это результат высочайшего уровня, который радует нас. Мы совершили нечто выдающееся, но это не будет иметь значения, если мы не сделаем то же самое в ответном матче на "Сан-Сиро" перед нашими болельщиками.

Я бы отметил не столько результат, сколько нашу игру. "Бавария" — очень сильная команда, но мы не уступали им в решительности, смелости и агрессии. "Бавария" пыталась оказать на нас давление, но мы показали качественный футбол.

Два гола начались с того, что мяч был в руках у нашего вратаря. Он мог начать колебаться, но вместо этого начинал атаки.

Мы знали, что должны перехватить у "Баварии" инициативу, то есть удерживать мяч и не отдавать его, и тем самым усложнить им задачу. "Бавария" мощно атаковала во втором тайме, но наша команда оставалась собранной», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

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Ответная встреча команд состоится в следующую среду, 16 апреля.