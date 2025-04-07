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    «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей»

    «Болонья» — «Наполи»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Наполи» в гостевом матче 31-го тура Серии А сыграл вничью против «Болоньи» — 1:1.

    Замбо-Ангисса, Андре
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    Замбо-Ангисса, Андре

    Единственный гол в первом тайме забил Андре Замбо-Ангисса на 18-й минуте встречи.

    «Болонья» сравняла счет на 64-й минуте благодаря голу Дэна Ндойе.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Наполи 1:1
    Голы: 0:1 Андре Франк Замбо Ангисса (18'), 1:1 Дан Ндой (65') Болонья: Лукаш Скорупски (Федерико Равалья, 25'), Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Михел Эбишер, Ремо Фройлер, Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги, 77'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 87'), Дан Ндой (Benjamin Dominguez, 87'), Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 77') Наполи: Симоне Скуффет, Матиас Оливера, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай (Билли Гилмор, 70'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Давид Нерес (Джакомо Распадори, 74'), Ромелу Лукаку, Маттео Политано (Сириль Нгонж, 90') Предупреждения: Джованни Ди Лоренцо (60'), Матиас Оливера (79'), Андре Франк Замбо Ангисса (88'), Михел Эбишер (90 + 3')

    Подопечные Антонио Конте набрали 65 очков и занимают второе место, отставание неаполитанцев от «Интера» в 3 пункта сохранилось.

    Календарь и таблица Серии А

    «Болонья» занимает 4-ю строчку с 57 баллами в активе.

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