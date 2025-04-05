Тедеев: Мы не дали много сделать «Краснодару»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура РПЛ против(0:1).

«Моменты, которые могли завершиться голом, мы создали первые. Стандартные положения — усилия всей команды в атаке. Если мы в атаке, значит мы не играем вторым номером. Верхний прессинг у нас не получался, так как они сразу доставляли мяч вперед.

Нам не хватило забирать вторые мячи, и мы были вынуждены играть плотно в две линии. Но относительно действий в обороне мы справились практически со всем, кроме одного эпизода — гола. Мы не дали много сделать "Краснодару". В атаке мы больше преуспевали, чем нет. Но в финальной трети, конечно, не хватило точности, принятия решения, передач.

Сегодня мы были сами собой, это самое главное. Мы многое сделали, чтобы не проиграть. Но, к сожалению, это футбол», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

После этого матча «Акрон» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе.