Генеральный директор «Пари НН» прокомментировал возможную отставку Гончаренко

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород»прокомментировал слухи о возможной отставкес поста главного тренера клуба.

«Читал в разных каналах вбросы и слухи о возможной отставке Гончаренко. Совет директоров "Пари НН" не собирался и этот вопрос не обсуждал. Могу знать доподлинно, потому что являюсь членом совета директоров.

Если отставка Гончаренко и произойдет, то, безусловно, будет официальная позиция клуба. Но в настоящий момент этого вопроса нет в повестке вообще. Мы продолжаем работать.

В чём причина неудачных результатов? Мне важно, чтобы спортивные функционеры "Пари НН" глубоко разобрались в причинах и дали не только ответы по ним, но и провели работу над ошибками. Если смотреть в плоскости общего менеджмента, то в клубе есть все возможности, чтобы футболисты играли и показывали хорошие результаты.

Календарь и таблица РПЛ

Как зимние сборы, так и весенние мини-сборы в Сочи прошли успешно. Все сделано для того, чтобы был хороший результат. А у кого конкретно и что не получилось и почему команда не добилась результата с "Оренбургом" и "Химками", должен сказать спортивный блок», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

Сейчас «Пари НН» опустился уже в зону стыковых матчей и идет с 19 очками на 13-м месте в таблице РПЛ.