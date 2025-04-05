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    «Кристал Пэлас» обыграл «Борнмут» в матче АПЛ

    «Кристал Пэлас» — «Борнмут»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Кристал Пэлас» на своем поле одолел «Борнмут» (2:1) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

    «Кристал Пэлас»
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    «Кристал Пэлас»

    В составе «орлов» голы записали на свой счет Жан-Филипп Матета на 3-й минуте и Даниэль Муньос на 55-й минуте.

    У «Борнмута» отличился Дэнни Уэлбек на 31-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 1:0 Жан-Филипп Матета (3'), 1:1 Дэнни Уэлбек (31'), 2:1 Даниэль Муньос (55') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа (Джоэл Уорд, 90'), Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл (Бен Чилвел, 63'), Хефферсон Лерма, Адам Уортон (Justin Devenny, 82'), Даити Камада, Эберечи Эзе (Уилл Хьюз, 82'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 68') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан (Ясин Аяри, 81'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома (Саймон Адингра, 63'), Янкуба Минте (Соломон Марч, 72'), Карлос Балеба, Диего Гомес (Браян Груда, 72'), Джек Хиншелвуд (Матс Виффер, 90'), Дэнни Уэлбек, Matt O'Riley (Жоао Педро, 63') Предупреждения: Ян Паул ван Хекке (25'), Марк Гехи (57'), Эдвард Нкетиа (69'), Эдвард Нкетиа (78'), Соломон Марч (81'), Марк Гехи (90 + 1'), Ян Паул ван Хекке (90 + 6')

    После этого матча «Кристал Пэлас» располагается на 11-й строчке (43 очка). «Борнмут» занимает 8-е место (47).

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