Мареска: Результат — важная часть, потому что близок конец сезона

Наставник «Челси»высказался о победе над «Тоттенхэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Синие одолели соперника со счетом 1:0.

«Результат — важная часть, потому что близок конец сезона. В то же время мы пытаемся добиваться результатов, играя так, как хотим. Если мы хотим стать топ-командой, нам нужно побеждать грязным, уродливым образом, и я вполне счастлив.

В целом, я думаю, это было очень хорошее выступление. Я думаю, мы заслужили победу над "Тоттенхэмом", мы создали достаточно моментов уже в первом тайме, чтобы забить. В последние 10 минут команда продемонстрировала усилия, сплоченность, дух, и это то, что нам нужно.

Если мы попадем в Лигу чемпионов, то только результаты будут важны, но хочется видеть и как мы улучшаемся с каждым днем, и я вижу, что команда становится все лучше и лучше», — цитирует BBC Мареску.