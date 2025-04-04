ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл
    Все новости спорта

    Мареска: Результат — важная часть, потому что близок конец сезона

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Тоттенхэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии. Синие одолели соперника со счетом 1:0.

    Энцо Мареска
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энцо Мареска

    «Результат — важная часть, потому что близок конец сезона. В то же время мы пытаемся добиваться результатов, играя так, как хотим. Если мы хотим стать топ-командой, нам нужно побеждать грязным, уродливым образом, и я вполне счастлив.

    В целом, я думаю, это было очень хорошее выступление. Я думаю, мы заслужили победу над "Тоттенхэмом", мы создали достаточно моментов уже в первом тайме, чтобы забить. В последние 10 минут команда продемонстрировала усилия, сплоченность, дух, и это то, что нам нужно.

    Если мы попадем в Лигу чемпионов, то только результаты будут важны, но хочется видеть и как мы улучшаемся с каждым днем, и я вижу, что команда становится все лучше и лучше», — цитирует BBC Мареску.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА завершит сезон?!
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • В матче проблемных команд не стоит ждать много голов
  • «Пари НН» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Салават Юлаев» восстановит преимущество в серии?
  • «Салават Юлаев» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Микельсен — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруксби — Ковачевич
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры