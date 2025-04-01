Радимов назвал самый стабильный клуб РПЛ после зимней паузы

Экс-игрок «Зенита»отметил, что считает московский ЦСКА самой стабильной командой чемпионата России в весенней части сезона.

В субботу ЦСКА дома победил махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 в 22-м туре РПЛ.

«ЦСКА — самый стабильный клуб после зимней паузы. Видно, что схема работает, футболисты всё лучше и лучше начинают понимать этот ромб. Это не так просто. Когда ты начинаешь понимать новые схемы, в карьере дальше это тебе помогает. Многие футболисты могут играть на разных позициях, что непредсказуемо для соперника. В этом аспекте ЦСКА — лучшая команда весны. Раньше было три центральных защитника и меньше футболистов в атаке. Сейчас и два нападающих, и ромб, два центральных защитника — и абсолютно спокойно справляются», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА набрал 41 очко. Клуб идет на 5-м месте в таблице чемпионата России-2024/25.