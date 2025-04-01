«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче 30-го тура чемпионата Англиивыиграл усо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Энтони Эланга уже на пятой минуте поединка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед 1:0 Гол: 1:0 Энтони Эланга (5') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна (Алекс Морено, 39'), Райан Йейтс, Эллиот Андерсон (Николас Домингес, 67'), Морган Гиббз-Уайт, Данило Оливейра (Морато, 40'), Энтони Эланга (Рамон Соса, 86'), Тайво Авонийи (Ибраим Сангаре, 86') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Гарри Магуайр, 88'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Каземиро (Кристиан Эриксен, 59'), Мануэль Угарте (Расмус Хёйлунн, 46'), Джошуа Зиркзее (Мэйсон Маунт, 78') Предупреждения: Каземиро (50'), Алехандро Гарначо (66'), Неко Уильямс (71'), Кристиан Эриксен (78')

Календарь и таблица АПЛ

У «Ноттингем Форест» стало 57 очков и третье место. У «Манчестер Юнайтед» осталось 37 баллов и 13-я строчка.