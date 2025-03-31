ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брэндон Морено и Стив ЭрцегМорено на классе прошел Эрцега, Торрес нокаутировал Добера. Обзор карда UFC Mexico
    Все новости спорта

    КДК РФС накажет «Зенит» по итогам матча с «Рубином»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Рубин
    Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о повестке заседания по итогам 22-го тура РПЛ.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Рассмотрим задержку выхода на поле на две минуты тридцать секунд у "Динамо" в матче против "Оренбурга". Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов выходил за пределы технической зоны в игре против "Краснодара", восьмое нарушение в сезоне. А потом он не пришел на послематчевое флеш-интервью.

    Во встрече "Ахмат" — "Спартак" отсутствовал матч-менеджер хозяев, это нарушение технического регламента.

    У "Зенита" задержка выхода из раздевалки на три минуты перед началом матча с "Рубином". И главный тренер казанцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, пятнадцатое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 49 очками после 22-го тура. Далее расположились «Зенит» (46) и «Спартак» (44).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Екатеринбуржцы зацепятся за результат в Казани?
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» закончит серию на домашнем льду?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли хозяева дать бой «Болонье»?
  • «Эмполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эмполи — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры