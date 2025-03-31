КДК РФС накажет «Зенит» по итогам матча с «Рубином»

Глава КДК РФСвысказался о повестке заседания по итогам 22-го тура РПЛ.

«Рассмотрим задержку выхода на поле на две минуты тридцать секунд у "Динамо" в матче против "Оренбурга". Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов выходил за пределы технической зоны в игре против "Краснодара", восьмое нарушение в сезоне. А потом он не пришел на послематчевое флеш-интервью.

Во встрече "Ахмат" — "Спартак" отсутствовал матч-менеджер хозяев, это нарушение технического регламента.

У "Зенита" задержка выхода из раздевалки на три минуты перед началом матча с "Рубином". И главный тренер казанцев Рашид Рахимов выходил за пределы технической зоны, пятнадцатое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 49 очками после 22-го тура. Далее расположились «Зенит» (46) и «Спартак» (44).