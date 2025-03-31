ПерерывАкрон — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»«Акрон» — «Ростов». Онлайн
    Все новости спорта

    Гильерме: На данный момент самым сильным российским вратарем является Сафонов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Сборная России Футбол России
    Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме ответил на вопрос о лучшем российском голкипера на данный момент.

    Маринато Гильермо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маринато Гильермо

    «На данный момент самым сильным российским вратарем, безусловно, является Сафонов. Российская школа вратарей продолжает прогрессировать. Помню, когда приехал в Россию, в чемпионате было много иностранных голкиперов. Сейчас же очевидно, что наличие российских вратарей крайне важно. Наша — уже могу так выразиться — вратарская школа на протяжении многих лет проделывала отличную работу», — цитирует Гильерме РИА Новости.

    Напомним, что 26-летний Сафонов защищает цвета «ПСЖ» и в 13 матчах текущего сезона пропустил всего 8 мячей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Петербуржцы заберут результат на домашнем льду?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Торпедо» взломать оборону ярославцев?
  • «Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры