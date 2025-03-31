Гильерме: На данный момент самым сильным российским вратарем является Сафонов

Бывший вратарьответил на вопрос о лучшем российском голкипера на данный момент.

«На данный момент самым сильным российским вратарем, безусловно, является Сафонов. Российская школа вратарей продолжает прогрессировать. Помню, когда приехал в Россию, в чемпионате было много иностранных голкиперов. Сейчас же очевидно, что наличие российских вратарей крайне важно. Наша — уже могу так выразиться — вратарская школа на протяжении многих лет проделывала отличную работу», — цитирует Гильерме РИА Новости.

Напомним, что 26-летний Сафонов защищает цвета «ПСЖ» и в 13 матчах текущего сезона пропустил всего 8 мячей.