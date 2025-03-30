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    «Краснодар» разбил «Факел» в матче РПЛ

    «Краснодар» — «Факел»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче 22-го тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах разгромил «Факел» со счетом 5:0.

    Олакунле Олусегун
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    Олакунле Олусегун

    Авторами забитых мячей стали Никита Кривцов, Эдуард Сперцян, Олакунле Олусегун (дважды) и Данила Козлов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Факел 5:0
    Голы: 1:0 Никита Кривцов (53'), 2:0 Эдуард Сперцян (66'), 3:0 Олакунле Олусегун (69'), 4:0 Олакунле Олусегун (74'), 5:0 Данила Козлов (80') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа (Сергей Петров, 79'), Кайо, Кевин Ленини (Эдуард Сперцян, 63'), Никита Кривцов (Данила Козлов, 79'), Мозес Кобнан (Фёдор Смолов, 68'), Александр Черников, Диего Силва, Виктор Са, Gonzalez G., Joao Batxi (Олакунле Олусегун, 68') Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Мохамед Браими (Никита Моцпан, 60'), Даниэль Мишкич (Алексей Каштанов, 60'), Ираклий Квеквескири, Вячеслав Якимов (Ивлев Андрей, 60'), Александр Ломовицкий (Николай Гиоргобиани, 70'), Ильнур Альшин (Kovalev A., 63'), Владимир Ильин, Dziov M.

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа позволила «Краснодару» набрать 49 очков и упрочить лидерство в РПЛ. В активе «Факела» 14 баллов и предпоследняя строчка.

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