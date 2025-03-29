ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Наумов «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
  • 18:58
    • «Локомотив» победил «Торпедо» и повел в серии 2:0
  • 18:30
    • ЦСКА — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Слишкович: Мы могли забить два, три или четыре гола в ворота «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Динамо
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче против «Динамо» (1:5).

    Владимир Слишкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович

    «Ты не можешь приехать в Москву и создать 35 голевых моментов. Ты создаешь свои моменты, должен забивать их, если хочешь здесь набрать очки. К сожалению, мы не успели забить в первом тайме. У соперника был стандарт, мы получили гол, потом через 2–3 минуты еще один, команда была в шоке. Второй тайм играли открыто, пробовали забить, давали пространство сопернику. Должны были рисковать. Счет крупный, но он не показывает то, что произошло на поле сегодня. Думаю, мы могли забить два, три или четыре гола. Но когда не забиваешь, то уезжаешь без очков.

    Конфигурация соперника в атаке — это не проблема. Проблема в том, что мы не забили свои моменты и потом пошли на "все или ничего", давали сопернику пойти в контратаку. Знали, что у них классные игроки, быстрые и техничные. Знали, что есть риск, но они забили практически все, что попало в створ. А что мы должны были забить — или не забили, или вратарь отбивал.

    Ошибки Татаева? Нет, тут не влияют ошибки одного игрока. Первый виноватый — это я. А потом, если хотим искать виноватых, то вся команда. Не могу ничего своим игрокам сказать, они старались и хотели. Мы показали, что хотим забить гол, не приехали сюда играть на 0:0. Пробовали, не получилось. Надеюсь, в следующий раз получится», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Динамо» теперь 42 очка и четвертое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 11 баллов и последняя строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли СКА сравнять счет в серии?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Леганеса»?
  • «Реал Мадрид» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА придется серьезно попотеть
  • ЦСКА — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры