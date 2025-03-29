«Динамо» — «Оренбург»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Россиив родных стенах разгромилосо счетом 5:1.

В составе победителей дублем отметился Хорхе Карраскаль, еще по голу забили Бителло, Луис Чавес и Виктор Окишор. За гостей же забил Саид Сахархизан.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Оренбург 2:0 Голы: : (5'), 1:0 Хорхе Карраскаль (38'), 2:0 Хорхе Карраскаль (41') Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Данил Глебов, Битело, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев Оренбург: Богдан Москвичёв, Алексей Татаев, Артем Касимов, Данила Прохин, Максим Сидоров, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Казымджан Караташ, Максим Савельев, Эмирджан Гюрлюк, Брайан Мансилья Предупреждение: Роберто Фернандес (20')

Календарь и таблица РПЛ

У «Динамо» теперь 42 очка и четвертое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 11 баллов и последняя строчка.