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    Антон Миранчук: Дзюба сделал такую карьеру за счет целеустремленности и любви к футболу

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    Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался о карьере нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Очень обрадовался за Артема. Он очень хотел этого и добился своего. Было приятно с ним увидеться. Дзюба — молодец, что доказал свой нынешний уровень, раззабивавшись в "Акроне". Валерий Георгиевич Карпин это оценил и позвал его в национальную команду, дав шанс поставить этот рекорд. И Дзюба им воспользовался.

    За счет чего он сделал такую карьеру? За счет целеустремленности, любви к футболу, желания быть лучшим во всем. Я с ним играл не раз в сборной, еще и в "Локомотиве" мы были больше года вместе. Видел, как он относится к делу, к каждой тренировке, как он выкладывается в каждом матче. И всегда на позитивной волне. Умеет сплотить команду, всегда с юмором ко всему подходит. И это ему помогает так долго быть успешным», — цитирует Миранчука «Известия».

    Напомним, что Дзюба забил в ворота Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

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