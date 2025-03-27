Антон Миранчук: Дзюба сделал такую карьеру за счет целеустремленности и любви к футболу

Полузащитник сборной Россиивысказался о карьере нападающего

«Очень обрадовался за Артема. Он очень хотел этого и добился своего. Было приятно с ним увидеться. Дзюба — молодец, что доказал свой нынешний уровень, раззабивавшись в "Акроне". Валерий Георгиевич Карпин это оценил и позвал его в национальную команду, дав шанс поставить этот рекорд. И Дзюба им воспользовался.

За счет чего он сделал такую карьеру? За счет целеустремленности, любви к футболу, желания быть лучшим во всем. Я с ним играл не раз в сборной, еще и в "Локомотиве" мы были больше года вместе. Видел, как он относится к делу, к каждой тренировке, как он выкладывается в каждом матче. И всегда на позитивной волне. Умеет сплотить команду, всегда с юмором ко всему подходит. И это ему помогает так долго быть успешным», — цитирует Миранчука «Известия».

Напомним, что Дзюба забил в ворота Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной.