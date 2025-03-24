Рафинья: Мои примеры для подражания — Неймар и Роналдиньо

Форвард «Барселоны» и сборной Бразилииотметил, какие игроки его вдохновляли.

«Мои примеры для подражания? Неймар и Роналдиньо. Эти два игрока были для меня огромным вдохновением. Я не часто наблюдал за Роналдиньо, когда он играл, потому что был слишком молод. Но благодаря YouTube я смог посмотреть клипы с его участием и других игроков, таких как Ривалдо, Роналдо», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

В текущем сезоне Рафинья провел 42 матча во всех турнирах. Футболист забил 27 мячей и сделал 20 голевых передач.

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Текущий контракт Рафиньи с «Барселоной» истекает в июне 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро.