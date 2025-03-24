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    Карпин — о Замбии: Африканские игроки — мощные и сильные

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Замбии
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем сопернике Замбии в товарищеском матче.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Если мы просматривали Гренаду и Бруней, то Замбию мы отсматривали или нет? Как вы думаете? Много информации. Можно много почерпнуть.

    Прежде всего африканские игроки в общем и целом — мощные и сильные. С точки зрения организации есть проблемы», — передает слова Карпина Чемпионат.

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    • Товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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