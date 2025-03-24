Карпин — о Замбии: Африканские игроки — мощные и сильные

Главный тренер сборнойвысказался о предстоящем соперникев товарищеском матче.

«Если мы просматривали Гренаду и Бруней, то Замбию мы отсматривали или нет? Как вы думаете? Много информации. Можно много почерпнуть.

Прежде всего африканские игроки в общем и целом — мощные и сильные. С точки зрения организации есть проблемы», — передает слова Карпина Чемпионат.

Товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.