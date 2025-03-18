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    Уткин: Был удивлен вызовом Дзюбы в сборную России

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    Хавбек «Ахмата» Даниил Уткин высказался о вызове форварда «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    19 марта россияне сразятся с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

    «Был удивлён вызовом Дзюбы в сборную России. Конечно, он может побить рекорд Кержакова по голам за национальную команду. Для меня Дзюба как минимум один из лучших нападающих в РПЛ. Но, опять же, многие спорят, кто лучше, а кто хуже. Нужно учитывать, что Кержаков забивал голы, играя в Европе.

    Но при этом для меня Артем Дзюба — один из топовых форвардов за то время, когда я играл против него и вообще был на поле. Он один из лучших», — сказал Уткин «Чемпионату».

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