Уткин: Был удивлен вызовом Дзюбы в сборную России

Хавбек «Ахмата»высказался о вызове форварда «Акрона»в сборную России.

19 марта россияне сразятся с Гренадой, а 25 марта — с Замбией.

«Был удивлён вызовом Дзюбы в сборную России. Конечно, он может побить рекорд Кержакова по голам за национальную команду. Для меня Дзюба как минимум один из лучших нападающих в РПЛ. Но, опять же, многие спорят, кто лучше, а кто хуже. Нужно учитывать, что Кержаков забивал голы, играя в Европе.

Но при этом для меня Артем Дзюба — один из топовых форвардов за то время, когда я играл против него и вообще был на поле. Он один из лучших», — сказал Уткин «Чемпионату».