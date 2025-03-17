Хау — о победе в Кубке лиги: Мы играли лучше «Ливерпуля»

Главный тренер «Ньюкасла»подвел итоги победного матча в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (2:1).

«Я уверен, что после такого долгого ожидания трофея этот день никто никогда не забудет. Мы никогда этого не забудем. Я, конечно, не забуду. Я думаю, что завоевывать трофеи можно по-разному. Мы выиграли его наилучшим способом. Мы играли с великолепным соперником, они были лучшей командой Премьер-лиги на протяжении всего сезона. И, на мой взгляд, мы играли лучше.

Я чувствую себя потрясающе, это невероятный день. Я был очень, очень доволен нашей игрой, это была не просто случайная победа, а полностью заслуженная. Я весь промок от алкоголя, которым меня облили Жоэлинтон и остальная команда. Это отличный момент, мы должны радоваться успеху. Мы должны стараться наслаждаться моментом.

Надеюсь, после завоевания этого трофея мы сможем добиться большего. Конечно, гарантий нет, но я просто думаю, что это доказывает, что мы можем это сделать. У меня никогда не было сомнений в том, что мы способны улучшить нашу игру.

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В финале Кубка не бывает много возможностей забить. Мы должны были воспользоваться нашими моментами, и игроки действовали под давлением очень хорошо и впечатляюще. Это также доказало, что мы можем играть в свой футбол против лучших команд. Теперь наша задача — постараться чаще участвовать в таких матчах», — сказал Хау официальному сайту.

Для «Ньюкасла» эта победа стала первой за последние 70 лет в любом турнире.