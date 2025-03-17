«Арсенал» Тула — «Чайка»: счет матча 0:0, обзор

из Тулы сыграл вничью с(0:0) в матче 24-го тура российской Первой лиги.

За весь матч хозяева нанесли 2 удара и подали 4 угловых. «Чайка» трижды угрожала воротам соперника и получила 1 предупреждение.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Чайка 0:0 Арсенал Тула: Дэвид Сангаре, Алексей Бердников (Илья Москаленчик, 46'), Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Ансор Хабибов (Bogdanets K., 74'), Артём Попов, Владислав Левин (Никита Раздорских, 82'), Ишхан Гелоян (Сергей Ткачёв, 82'), Амур Калмыков, Brnovic M., Sergeev D. (Ahlinvi M., 61') Чайка: Андрей Ходанович, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Данил Пелих, Дмитрий Пивоваров, Эльдияр Зарыпбеков, Данила Янов, Владислав Лазарев, Муслим Бамматгереев (Никита Маляров, 67'), Владислав Руденко (Станислав Библик, 46'), Александр Хохлачев Предупреждения: Алексей Бердников (39'), Кирилл Большаков (50'), Ahlinvi M. (63')

После этого матча тульский «Арсенал» занимает 9-е место в таблице Первой лиги с 32 очками в активе. «Чайка» — на 10-й строчке (30).