«Севилья» — «Атлетик»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 28-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче гости забили на 84-й минуте благодаря точному удару Ерая Альвареса.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Атлетик 0:1 Гол: 0:1 Йерай Альварес (84') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона (Станис Идумбо-Музамбо, 87'), Луак Баде, Кике Салас, Адрия Педроса, Джибриль Соу (Акор Адамс, 83'), Люсьен Агум, Сауль Ньигес (Альберт Самби Локонга, 46'), Доди Лукебакио, Исаак Ромеро (Хуанлу Санчес, 67'), Чидера Эджук (Рубен Варгас, 67') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Унай Нуньес, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Нико Уильямс, 60'), Микель Весга (Иньиго Руис де Галарета, 60'), Беньят Прадос (Микель Хаурегисар, 60'), Горка Гурусета (Maroan Sannadi, 70'), Алехандро Беренгер (Юри Берчиче, 90'), Иньяки Уильямс Предупреждения: Эрьян Нюланд (10'), Джибриль Соу (19'), Сауль Ньигес (23'), Алехандро Беренгер (59'), Унай Нуньес (65'), Люсьен Агум (84')

После этого матча «Атлетик» занимает 4-е место в таблице Примеры с 52 очками в активе. «Севилья» — на 9-й позициис 36-ю баллами.