Пятибратов: Удаление сыграло с нами злую шутку

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Удаление нам помешало. Мертенс? Это тот игрок, который должен двигать мяч вперед, сохранять его под давлением. Он играет в футбол, где есть контроль: может отдать передачу, ударить. Для меня стало откровением его удаление. Это было неосторожное действие, он игрок не грубый. Удаление сыграло с нами злую шутку.

Перестраивали игру, могли забить. Нормально всё было, справлялись с давлением. Не было такого, чтобы мы не контролировали ситуацию. Всё шло к ничейному результату.

Но этот нелепый мяч, который мы пропустили… Надо было просто выбить мяч. Наша ошибка повлияла на результат.

Конечно, болезненно воспринимаем такой результат. А как иначе? Пропускаешь необязательный мяч в добавленное время. Это, конечно, расстраивает», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» с 14 очками идет на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. «Оренбург» (11) замыкает турнирную таблицу.