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    Дзюба — о возвращении в сборную России: Я как будто во сне

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    Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о попадании в заявку сборной России на мартовские товарищеские матчи.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюбу вызвали в национальную команду впервые с 2021 года.

    «Я как будто во сне. Когда вчера после Кубка спрашивали, готов ли и хочу ли сыграть за сборную, то даже и представить не мог, что это может случиться, тем более так быстро. Сейчас я счастлив, сердце до сих пор бешено стучит, но буду самым счастливым, когда услышу гимн нашей страны на стадионе.

    Надеюсь, что придет много болельщиков. Хочется сказать большое спасибо всем, кто принял такое решение. Российскому футбольному союзу, главному тренеру Валерию Карпину и всем причастным. Теперь с удвоенной силой готовимся к матчу против ЦСКА, ну и далее в Новогорск», — приводит слова Дзюбы Sport24.

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    19 марта сборная России в товарищеском матче сыграет с Гренадой, а 25 марта встретится с командой Замбии.

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