Анри: Рафинья — главный фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-форвард «Барселоны» и «Арсенал»назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч». Француз выделил футболиста каталонского клуба Рафинью.

«Рафинья сейчас для меня впереди всех. Он забил 11 голов в Лиге чемпионов. Мохамед Салах — большой кандидат, Кейн — кандидат, Дембеле — возможно. Нам нужно говорить о нем немного больше.

Когда ты полноценный нападающий, ты также должен уметь помогать защитникам и хорошо прессинговать. Есть много вещей, которые ты должен делать, и Рафинья делает все это», — цитирует француза Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и отдал 19 результативных передач.

Текущее соглашение с Рафиньей истекает летом 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 80 млн евро.