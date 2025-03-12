ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Долидзе против Марвина ВетториОтветный бой Веттори и Долидзе, Залески против Нджокуани. Анонс карда UFC Vegas 104
    Все новости спорта

    Хаби Алонсо: После первого гола «Баварии» стало совсем сложно

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Германии Бавария Байер Лига чемпионов
    Наставник «Байера» Хаби Алонсо высказался о поражении от «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов (0:2).

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Байер» уступил в двухматчевом противостоянии с общим счетом 0:5 и вылетел из турнира.

    «В первом тайме мы старались сделать так, чтобы что-то произошло. Мы были близки к голу и подавали много "стандартов". Мы могли забивать первыми. На поле было беспокойно, но парни молодцы. А после первого гола "Баварии" стало совсем сложно.

    Лига чемпионов — это турнир, где ты не можешь допускать ошибки, а их у нас было слишком много. Нам надо было сотворить что-то выдающееся, но это не сработало. Но сама игра была хорошей. Не было недостатка в мастерстве, был недостаток в эффективности.

    Наша команда и клуб заметно развиваются. Следующий шаг, возможно, станет самым сложным. Надо быть реалистами. Мы хотим быть конкурентоспособными на фоне лучших в мире. Мы должны пройти свой путь. Не надо думать, что сегодня произошла какая-то катастрофа», — цитирует Алонсо сайт УЕФА.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Аякс» против «Айнтрахта»?
  • «Айнтрахт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Мадридское дерби получится результативным
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • «Спартак» быстро расправится с тольяттинцами
  • «Акрон» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры