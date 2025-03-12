Хаби Алонсо: После первого гола «Баварии» стало совсем сложно

Наставник «Байера»высказался о поражении от «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов (0:2).

«Байер» уступил в двухматчевом противостоянии с общим счетом 0:5 и вылетел из турнира.

«В первом тайме мы старались сделать так, чтобы что-то произошло. Мы были близки к голу и подавали много "стандартов". Мы могли забивать первыми. На поле было беспокойно, но парни молодцы. А после первого гола "Баварии" стало совсем сложно.

Лига чемпионов — это турнир, где ты не можешь допускать ошибки, а их у нас было слишком много. Нам надо было сотворить что-то выдающееся, но это не сработало. Но сама игра была хорошей. Не было недостатка в мастерстве, был недостаток в эффективности.

Наша команда и клуб заметно развиваются. Следующий шаг, возможно, станет самым сложным. Надо быть реалистами. Мы хотим быть конкурентоспособными на фоне лучших в мире. Мы должны пройти свой путь. Не надо думать, что сегодня произошла какая-то катастрофа», — цитирует Алонсо сайт УЕФА.