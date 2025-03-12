Де Пауль: У Беллингема много сильных сторон

Полузащитник «Атлетико»прокомментировал возвращениев состав «Реала» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча начнется 12 марта в 23:00 мск. В первом матче подопечные Диего Симеоне уступили со счётом 1:2.

«Беллингем возвращается в состав "Реала"? У "Реала" все игроки очень высокого уровня, поэтому нужно сохранять внимание и концентрацию, играя против них. У Беллингема много сильных сторон. Но сыграть может как он, так и Модрич, Тчуамени. У них разные характеристики, но все они очень высокого уровня.

Наши соперники очень хороши, но я стараюсь отталкиваться не от них, а от своей игры», — цитирует аргентинца AS.