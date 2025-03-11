Ташуев: Ребята бились, сражались и заслужили победу своим огромным желанием выиграть

Главный тренер грозненскогоподвел итог матча против(2:1).

«У нас состав был не сбитый — кто‑то давно не играл, кто‑то после травм, кто‑то не прошел сборы. Мы дали шанс ребятам. Первая задача была выиграть, вторая задача была — получить игровую практику, разобраться, кто в мачте против такой сильной команды на что способен. Так что все по плану шло.

Во втором тайме нормально все было. Мне не понравился большой отрезок по решениям арбитра — слишком явные были нарушения: Лечи (Садулаева) сбивали — он не дал свисток, тут — нашего игрока сбивали, руками хватали. Вовремя вышли наши ведущие футболисты — Богосавац и Бериша. Правда, Богосавац вышел не на свою позицию — нам просто некого было туда ставить. Они шесть‑семь месяцев не играли. Это их первый выход вообще. Ясно, что у Бериши удачнейший выход. Ясно, что это оттуда идет (кивает вверх), что он два забил. Богосавац игру успокоил. Он все‑таки мастер. Ребята бились, сражались и заслужили победу своим огромным желанием выиграть», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Таким образом, «Ахмат» продолжит борьбу в Пути регионов Кубке России.