Компани: В матче с «Байером» не будет скучного вечера

«Когда ты тренер "Баварии", психологически становится немного легче. Здесь всегда хочется побеждать.
Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Когда мы играем, мы выходим на поле с главным приоритетом — желанием победить.
Наша цель всегда — продолжать то, что привело нас так далеко, играя максимально хорошо.
Как тренер, ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Нам нужно готовиться к тому, к чему мы можем. Суть в дуэлях, которые мы хотим выиграть, в голах, которые мы хотим забить.
В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также окажем большое влияние на игру», — приводит слова Компани Bayern & Germany.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Матч «Байер» — «Бавария» начнется 11 марта в 23:00 мск. В первой встрече мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.