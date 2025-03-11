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    Компани: В матче с «Байером» не будет скучного вечера

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    Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером».

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Когда ты тренер "Баварии", психологически становится немного легче. Здесь всегда хочется побеждать.

    Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Когда мы играем, мы выходим на поле с главным приоритетом — желанием победить.

    Наша цель всегда — продолжать то, что привело нас так далеко, играя максимально хорошо.

    Как тренер, ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Нам нужно готовиться к тому, к чему мы можем. Суть в дуэлях, которые мы хотим выиграть, в голах, которые мы хотим забить.

    В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также окажем большое влияние на игру», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Матч «Байер» — «Бавария» начнется 11 марта в 23:00 мск. В первой встрече мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.

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