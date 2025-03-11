Компани: В матче с «Байером» не будет скучного вечера

Наставник «Баварии»высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером».

«Когда ты тренер "Баварии", психологически становится немного легче. Здесь всегда хочется побеждать.

Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Когда мы играем, мы выходим на поле с главным приоритетом — желанием победить.

Наша цель всегда — продолжать то, что привело нас так далеко, играя максимально хорошо.

Как тренер, ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Нам нужно готовиться к тому, к чему мы можем. Суть в дуэлях, которые мы хотим выиграть, в голах, которые мы хотим забить.

В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также окажем большое влияние на игру», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Матч «Байер» — «Бавария» начнется 11 марта в 23:00 мск. В первой встрече мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 3:0.