Маркиньос сравнил «Рубин» с «Атлетико Паранаэнсе»

Футболист московского «Спартака»после матча 20-го тура РПЛ с «Рубином» сравнил стиль игры казанского клуба с бразильским «Атлетико Паранаэнсе».

Встреча состоялась 9 марта в Казани. «Рубин» победил со счетом 2:1.

«Можно сравнить "Рубин" с "Атлетико Паранаэнсе", который тоже играет в оборонительный футбол. Непросто играть с командами, которые действуют в три центральных защитника, очень низко, за линией мяча.

Тем не менее "Спартак" должен играть сконцентрировано и набирать три очка в каждой встрече», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Рубин» (29) идет на 8-й позиции.