Маркиньос сравнил «Рубин» с «Атлетико Паранаэнсе»

Маркиньос Фото: globallookpress.com
Встреча состоялась 9 марта в Казани. «Рубин» победил со счетом 2:1.
«Можно сравнить "Рубин" с "Атлетико Паранаэнсе", который тоже играет в оборонительный футбол. Непросто играть с командами, которые действуют в три центральных защитника, очень низко, за линией мяча.
Тем не менее "Спартак" должен играть сконцентрировано и набирать три очка в каждой встрече», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.
«Спартак» идет 3-м в таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Рубин» (29) идет на 8-й позиции.