Рахимов — о победе «Рубина»: Отдам должное всей команде, они бились и боролись

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 20-го тура РПЛ против(2:1).

«Победа. Конечно, доволен. Первый тайм получился очень хорошим. Просто фантастический. Ты всегда видишь, как себя чувствует команда. Было понятно, что даже в раздевалке не нужно много говорить. Заряд был виден еще на разминке. Игра получилось хорошей.

Отдам должное всей команде. Они бились и боролись. И заслужили победу», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

«Рубин» располагается на 8-й позиции РПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Урала» 12-го марта.