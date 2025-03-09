Пономарев: ЦСКА может ворваться в призовую тройку РПЛ

Бывший защитниквысказался об игре москвичей в матче с(1:0).

«Выиграли — это уже положительный фактор. Играли неплохо, на "четверочку" наиграли. Команда прогрессирует и может ворваться в призовую тройку. Здесь прямая дорога. Следующая игра у нас с не очень сильным соперником. Надо все игры выигрывать, тогда все будет в порядке.

В принципе, мы в прошедшей игре доминировали на футбольном поле. Могли выиграть несколько раз, причем не получалось, потому что не используем все игровые моменты. Но это дело проходящее и поправимое. Команда укомплектована хорошо, все линии абсолютно в порядке.

Редко бывает, что оборона и полузащита нормальная, и нападение поправляется. Хоть и не забиваем пока, но скоро будем, потому что ребята интересные впереди. Все беговые, предлагают себя вперед, а это самое главное. У меня очень положительные эмоции после этой игры», — цитирует Пономарева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й позиции с 19-ю баллами.