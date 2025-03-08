«КАМАЗ» — «Чайка»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 23-го тура Первой российской лигив родных стенах переигралсо счетом 3:1.

На точные удары Руслана Апекова, Даниила Моторина и Мухаммада Султонова гости ответили голом Владислава Руденко.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Чайка 1:0 Гол: 1:0 Руслан Апеков (30') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Александр Дерюгин, Давид Хубаев, Роман Защепкин, Илья Жигулёв, Руслан Апеков, Давид Караев, Motorin D. N. Чайка: Андрей Ходанович, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Дмитрий Пивоваров, Муслим Бамматгереев, Владислав Лазарев, Олег Николаев, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Станислав Библик, Александр Хохлачев

Календарь и таблица ФНЛ

«КАМАЗ» смог набрать 28 баллов и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Чайки» осталось 29 очков и 10-я строчка.