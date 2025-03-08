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    «КАМАЗ» оказался сильнее «Чайки»

    «КАМАЗ» — «Чайка»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура Первой российской лиги «КАМАЗ» в родных стенах переиграл «Чайку» со счетом 3:1.

    «КАМАЗ»
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    «КАМАЗ»

    На точные удары Руслана Апекова, Даниила Моторина и Мухаммада Султонова гости ответили голом Владислава Руденко.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Чайка 1:0
    Гол: 1:0 Руслан Апеков (30') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Александр Дерюгин, Давид Хубаев, Роман Защепкин, Илья Жигулёв, Руслан Апеков, Давид Караев, Motorin D. N. Чайка: Андрей Ходанович, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Дмитрий Пивоваров, Муслим Бамматгереев, Владислав Лазарев, Олег Николаев, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Станислав Библик, Александр Хохлачев

    Календарь и таблица ФНЛ

    «КАМАЗ» смог набрать 28 баллов и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Чайки» осталось 29 очков и 10-я строчка.

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