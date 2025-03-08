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    Альба: Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения

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    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о матче против «Оренбурга» (2:1).

    Джонатан Альба
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    Джонатан Альба

    «В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную. Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения.

    На этом стадионе первые 15–20 минут всегда очень трудные для всех команд, поэтому к концу первого тайма мы уже выглядели гораздо лучше. В перерыве мы внесли небольшие корректировки как в атаке, так и в защите, и достигли желаемого результата», — приводит слова Альба «Матч ТВ».

    «Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей. У команды 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и идет 7-й в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» потерпел восьмое поражение в РПЛ кряду. Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу с 8 баллами.

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