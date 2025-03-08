«Алавес» — «Вильярреал»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 27-го тура испанской Примерыв родных стенах обыгралсо счетом 1:0.

На 11-й минуте встречи единственным голом в этой игре отметился Ману Санчес.

С 58-й минуты «Алавес» играл в меньшинстве из-за удаления Антонио Сиверы.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Вильярреал 1:0 Гол: 1:0 Мануэль Санчес (11') Алавес: Антонио Сивера, Факундо Теналья, Абдель Абкар, Мануэль Санчес (Мусса Диарра, 88'), Кевин Гарсиа (Асьер Вильялибре, 88'), Антонио Бланко, Жоан Жордан (Карлос Висенте, 67'), Карлос Аленья, Карлос Мартин (Факундо Гарсес, 67'), Santiago Mourino, Pau Cabanes (Адриан Родригес, 59') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 71'), Логан Кошта, Вилли Камбвала (Тажон Бушанан, 90'), Хуан Фойт, Алекс Баэна (Денис Суарес, 90'), Даниэль Парехо, Пап Гуй (Тьерно Барри, 72'), Айосе Перес, Николя Пепе, Ереми Пино (Сантьяго Комесанья, 85') Предупреждения: Ереми Пино (70'), Антонио Бланко (77'), Адриан Родригес (90 + 1'), Мусса Диарра (90 + 3') Удаления: Антонио Сивера (58'), Антонио Бланко (90 + 4')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Алавес» смог набрать 26 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице. В активе «Вильярреала» осталось 44 очка и пятая строчка.