Семак: Никому не бывает легко в матчах против «Факела»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв РПЛ.

«Всем командам сложно играть с "Факелом", причём не только в Воронеже. За последние 15 игр, включая товарищеские, эта команда всего два-три раза проиграла, только дважды пропустила больше одного мяча. Это говорит о том, что команда очень дисциплинированна, организованна и физически готова очень хорошо.

Луис Энрике? Посмотрим, 90 минут — вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Игра состоится в субботу, 8 марта, в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.