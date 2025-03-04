2-й таймБрюгге — Астон ВиллаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко Асенсио и Маркус Рэшфорд«Брюгге» — «Астон Вилла». Онлайн
    Все новости спорта

    «Реал» интересуется английским полузащитником

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас
    Центральный полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может перебраться в мадридский «Реал», сообщает Daily Mail.

    Адам Уортон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адам Уортон

    Его кандидатура нравится главному скауту клуба Юни Калафату, являющемуся экспертом по британскому рынку. Сейчас Уортона просматривает «вживую» селекционный отдел, после чего примет решение по 21-летнему хавбеку.

    Сумма сделки по Уортону £ 70 млн (€ 84,7 млн). Также ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити», но официальное предложение из стана «горожан» не последовало.

  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 3 марта
  • Будущее Неймара и Месси, Аморим планирует серьезную перестройку и колебания Киммиха
  • Вчера

    • Уортон является кандидатом в сборную Англии, перед Евро-2024 входил в расширенный список команды. В этом сезоне за «Кристал Пэлас» он провел 16 матчей и сделал один ассист. На Transfermarkt цена хавбека равна € 32 млн.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в первом матче?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Шокирует ли ПСВ «Арсенал»?
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Одолеет ли ПСЖ «Ливерпуль»?
  • ПСЖ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.25
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры