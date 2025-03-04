«Реал» интересуется английским полузащитником

Центральный полузащитник «Кристал Пэлас»может перебраться в мадридский, сообщает Daily Mail.

Его кандидатура нравится главному скауту клуба Юни Калафату, являющемуся экспертом по британскому рынку. Сейчас Уортона просматривает «вживую» селекционный отдел, после чего примет решение по 21-летнему хавбеку.

Сумма сделки по Уортону £ 70 млн (€ 84,7 млн). Также ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити», но официальное предложение из стана «горожан» не последовало.

Уортон является кандидатом в сборную Англии, перед Евро-2024 входил в расширенный список команды. В этом сезоне за «Кристал Пэлас» он провел 16 матчей и сделал один ассист. На Transfermarkt цена хавбека равна € 32 млн.