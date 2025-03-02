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    «Хольштайн» одолел «Унион»

    «Унион» — «Хольштайн»: счет матча 0:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Германии «Унион» в родных стенах уступил «Хольштайну» со счетом 0:1.

    «Хольштайн»
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    «Хольштайн»

    На 43-й минуте автором единственного гола в этой встрече стал Асмир Бегович.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Хольштайн 0:1
    Гол: 0:1 Armin Gigovic (42') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Йосип Юранович, Том Роте (Jerome Roussillon, 65'), Лука Тусар (Кевин Фолланд, 75'), Рани Хедира, Чон У Ён (Ласло Бенеш, 65'), Марин Любичич (Андрей Илич, 46'), Бенедикт Холлербах (Тим Скарке, 75') Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Лассе Розенбом, Давид Зец (Марко Коменда, 83'), Тимо Беккер (Марко Ивезич, 71'), Николай Ремберг, Phil Harres (Стивен Скрыбски, 71'), Суто Матино, Max Geschwill (Dominik Javorcek, 83'), Armin Gigovic (Льюис Холтби, 59'), M.Knudsen, Marco Komenda Предупреждения: Том Роте (40'), Марин Любичич (45 + 2'), Кевин Фолланд (77')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Хольштайн» смог набрать 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. В активе «Униона» осталось 23 балла и 14-я строчка.

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