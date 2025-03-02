«Унион» — «Хольштайн»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Германиив родных стенах уступилсо счетом 0:1.

На 43-й минуте автором единственного гола в этой встрече стал Асмир Бегович.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Хольштайн 0:1 Гол: 0:1 Armin Gigovic (42') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Леопольд Кверфельд, Диогу Лейте, Йосип Юранович, Том Роте (Jerome Roussillon, 65'), Лука Тусар (Кевин Фолланд, 75'), Рани Хедира, Чон У Ён (Ласло Бенеш, 65'), Марин Любичич (Андрей Илич, 46'), Бенедикт Холлербах (Тим Скарке, 75') Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Лассе Розенбом, Давид Зец (Марко Коменда, 83'), Тимо Беккер (Марко Ивезич, 71'), Николай Ремберг, Phil Harres (Стивен Скрыбски, 71'), Суто Матино, Max Geschwill (Dominik Javorcek, 83'), Armin Gigovic (Льюис Холтби, 59'), M.Knudsen, Marco Komenda Предупреждения: Том Роте (40'), Марин Любичич (45 + 2'), Кевин Фолланд (77')

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«Хольштайн» смог набрать 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. В активе «Униона» осталось 23 балла и 14-я строчка.