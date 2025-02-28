ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Канело» против Дмитрия Бивола5 возможных боев для Бивола вместо трилогии с Бетербиевым
    Все новости спорта

    Спортивный директор «Пари НН»: Прошлым летом был интерес к Джикии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Акрон Химки Трансферы
    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на то, могут ли в команде появится Артем Дзюба и Георгий Джикия.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Рассматриваем ли кандидатуры Дзюбы и Джикии на лето? Мы уже ведем работу по летнему трансферному окну, общаемся с кандидатами, которые нам интересны, понимаем позиции, которые нам нужны. Позицию нападающего мы на лето не рассматриваем, поэтому кандидатура Дзюбы рассматриваться нами не будет. Тем более мы читали интервью "Кайрата", где сказано, что они уже ведут переговоры. Поэтому для нас это неактуально.

    Что касается Джикии, у нас к нему был интерес прошлым летом, но он принял решение перейти в "Химки". Не знаю, насколько правильно клубу об этом жалеть или нет. Мы стараемся вести свою трансферную кампанию, как видите сейчас, самому старшему игроку не больше 25 лет.

    У нас действительно была необходимость в качественных взрослых игроках, как Саша Эктов в прошлое окно. Тем более сейчас костяк опытных игроков у нас есть: Гоцук, Трошечкин, Калинский, вратарь Медведев. Поэтому нам бы хотелось, чтобы новые игроки были не старше 25–26 лет, стали активом клуба и могли принести нам и финансовую пользу, в том числе через дальнейшую перепродажу», — сказал Удальцов Sport24.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Играть в Махачкале всегда непросто
  • «Динамо» Мх — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отберет ли «Штутгарт» очки у «Баварии»?
  • «Штутгарт» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Астон Вилла» будет иметь трудности с «Кардифф Сити»
  • «Астон Вилла» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры