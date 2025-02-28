Спортивный директор «Пари НН»: Прошлым летом был интерес к Джикии

Спортивный директор «Пари НН»отреагировал на то, могут ли в команде появится

«Рассматриваем ли кандидатуры Дзюбы и Джикии на лето? Мы уже ведем работу по летнему трансферному окну, общаемся с кандидатами, которые нам интересны, понимаем позиции, которые нам нужны. Позицию нападающего мы на лето не рассматриваем, поэтому кандидатура Дзюбы рассматриваться нами не будет. Тем более мы читали интервью "Кайрата", где сказано, что они уже ведут переговоры. Поэтому для нас это неактуально.

Что касается Джикии, у нас к нему был интерес прошлым летом, но он принял решение перейти в "Химки". Не знаю, насколько правильно клубу об этом жалеть или нет. Мы стараемся вести свою трансферную кампанию, как видите сейчас, самому старшему игроку не больше 25 лет.

У нас действительно была необходимость в качественных взрослых игроках, как Саша Эктов в прошлое окно. Тем более сейчас костяк опытных игроков у нас есть: Гоцук, Трошечкин, Калинский, вратарь Медведев. Поэтому нам бы хотелось, чтобы новые игроки были не старше 25–26 лет, стали активом клуба и могли принести нам и финансовую пользу, в том числе через дальнейшую перепродажу», — сказал Удальцов Sport24.