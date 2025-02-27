Отец Кузяева: Точный срок восстановления Далера пока неизвестен

, отец российского полузащитника, дал комментарий по поводу травмы хавбека.

«Точный срок восстановления пока неизвестен. В этом сезоне Далер еще сыграет и поможет команде», — цитирует Кузяева-старшего «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кузяева в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 12 матчей и забил один гол.

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Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенита». Действующее соглашение 32-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до июня 2025 года.