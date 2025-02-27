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    «Ювентус» по пенальти уступил «Эмполи» и покинул Кубок Италии

    «Ювентус» — «Эмполи»: счет матча 1:1, по пенальти 2:4, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Эмполи Ювентус
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» по пенальти проиграл «Эмполи» - 1:1, 2:4.

    «Эмполи»
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    «Эмполи»

    В основное время на гол Юсефа Малеха хозяева ответили точным ударом Кефрена Тюрама.

    В серии пенальти не смогли забить Душан Влахович и Кенан Йылдыз.

    Футбол. Италия. Кубок
    Ювентус — Эмполи 1:1
    Голы: 0:1 Юссеф Мале (24'), 1:1 Хефрен Тюрам (66'), 0:1 Лиам Хендерсон (пенальти) (81'), 1:2 Рандаль Коло Муани (пенальти) (81'), 1:2 Кристиан Куаме (пенальти) (81'), 2:3 Мануэль Локателли (пенальти) (81'), 2:3 Либерато Кэкачей (пенальти) (81'), 2:4 Лука Марьянуччи (пенальти) (81') Ювентус: Маттиа Перин, Федерико Гатти, Ллойд Келли (Мануэль Локателли, 54'), Андреа Камбьязо (Alberto Costa, 84'), Хефрен Тюрам, Теун Коопмейнерс (Кенан Йылдыз, 54'), Уэстон Маккенни, Тимоти Уэа, Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 60'), Рандаль Коло Муани, Душан Влахович Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей, Лоренцо Тосто (Джузеппе Пеццелла, 61'), Ардиан Исмайли (Саба Гогличидзе, 46'), Лука Марьянуччи, Юссеф Мале, Лиам Хендерсон, Саломон Самбья, Лоренцо Коломбо (Кристиан Куаме, 60'), Ismael Konate (Себастьяно Эспозито, 60'), Jacopo Bacci (Эммануэль Гьяси, 72') Предупреждения: Лиам Хендерсон (65'), Саба Гогличидзе (74'), Себастьяно Эспозито (79'), Мануэль Локателли (81')

    «Эмполи» присоединился к «Болонье», «Милану» и «Интеру», став полуфиналистов Кубка Италии.

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