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    Гвардиола: Нам очень нужны очки

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу победы в матче с «Тоттенхэмом» (1:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я искренне рад победе и трем очкам, потому что они нужны нам.

    Второй тайм был открытым, потому что мы не довели игру до конца в первом тайме, когда у нас было много голевых моментов. С теми качествами, что у нас есть, моменты нужно реализовывать. Мы знали, что во втором тайме нам придется туго, но мы справились. Ребята сражались, и я очень рад, потому что здесь всегда непросто играть», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

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    Благодаря этой победе «Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» осталось 33 балла и 13-я строчка.

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