Тренер «Реала Сосьедад» объяснил замену Захаряна

Наставник «Реала Сосьедад»высказался по поводу замены россиянинав матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0). Россиянин смог забить гол.

«Захарян попросил замену, потому что, как мне кажется, это может быть небольшая перегрузка, хотя, похоже, что это также может быть что-то более серьёзное, возможно, разрыв. Мне нужно будет оценить его состояние подробнее…

Что касается конкретно Захаряна, надеюсь, что это просто перегрузка после его первого матча в стартовом составе. В любом случае нужно дождаться результатов, так как при таком плотном графике игр, очевидно, накапливается много проблем и усталости. Посмотрим, что скажет медицинский отчёт завтра, потому что это сейчас самое важное», — приводит слова Альгуасиля Futbol Fantasy.