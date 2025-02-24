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    Тренер «Реала Сосьедад» объяснил замену Захаряна

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    Наставник «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался по поводу замены россиянина Арсена Захаряна в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0). Россиянин смог забить гол.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Захарян попросил замену, потому что, как мне кажется, это может быть небольшая перегрузка, хотя, похоже, что это также может быть что-то более серьёзное, возможно, разрыв. Мне нужно будет оценить его состояние подробнее…

    Что касается конкретно Захаряна, надеюсь, что это просто перегрузка после его первого матча в стартовом составе. В любом случае нужно дождаться результатов, так как при таком плотном графике игр, очевидно, накапливается много проблем и усталости. Посмотрим, что скажет медицинский отчёт завтра, потому что это сейчас самое важное», — приводит слова Альгуасиля Futbol Fantasy.

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