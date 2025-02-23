«Комо» — «Наполи»: счет матча 2:1, обзор голов

В 26-м туре итальянской Серии Анеожиданно победилсо счетом 2:1.

Уже на 7-й минуте хозяева вышли вперед после автогола Амира Ррахмани.

Через 10 минут Джакомо Распадори сравнял счет в матче. Он забивает второй тур кряду.

Победу «Комо» принес 19-летний испанский вингер Ассане Диао.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Комо — Наполи 2:1 Голы: 1:0 Амир Ррахмани (автогол) (7'), 1:1 Джакомо Распадори (17'), 2:1 Ассане Диао (77') Комо: Жан Бутез, Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Алекс Валле, Максанс Какере (Патрик Кутроне, 72'), Максимо Перроне, Габриэл Стрефезза (Мергим Войвода, 90'), Лукаш Да Кунья (Янник Энгельгардт, 81'), Ассане Диао (Алиу Фадера, 81'), Ivan Smolcic, Nico Paz (Анастасиос Дувикас, 90') Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка (Ноа Окафор, 84'), Филип Биллинг (Андре Франк Замбо Ангисса, 62'), Джакомо Распадори, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 62'), Маттео Политано (Сириль Нгонж, 77') Предупреждения: Nico Paz (24'), Cesc Fàbregas (59'), Джованни Ди Лоренцо (68'), Скотт МакТоминай (83'), Джованни Симеоне (87')

В следующем туре «Комо» сыграет в гостях с «Ромой», а «Наполи» примет «Интер».