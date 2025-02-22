«Лечче» — «Удинезе»: счет матча 0:1, обзор голов

обыграл(1:0) в матче 26-го тура итальянской Серии А.

На 32-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Лечче». Нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Удинезе 0:1 Гол: 0:1 Лоренцо Лукка (пенальти) (32') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт (Данило Филипе Мело Вейга, 89'), Федерико Баскиротто, Габи Жан, Антонино Галло, Лассана Кулибали, Бальтазар Пьерре (Анте Ребич, 72'), Хамза Рафья (Медон Бериша, 46'), Сантьяго Пьеротти (Йеспер Карлссон, 46'), Никола Крстович, Тете Моренте (Конан Н’Дри, 83') Удинезе: Рэзван Сава, Умар Соле, Юрген Эккеленкамп (Артюр Атта, 77'), Йеспер Карлстрём, Санди Ловрич (Ойер Саррага, 77'), Флорьян Товен, Ассан Камара, Яка Бийол, Лоренцо Лукка (Икер Браво, 36'), Алексис Санчес (Мартин Пайеро, 65'), Thomas Kristensen (Кингсли Эхизибуэ, 77') Предупреждения: Лоренцо Лукка (31'), Медон Бериша (65'), Санди Ловрич (66'), Мартин Пайеро (67')

После этого матча «Удинезе» занимает 10-е место в таблице с 36-ю баллами. «Лечче» располагается на 15-й строчке (25).