«Торино» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 26-го тура итальянской Сериина своем поле был сильнеесо счетом 2:1.

Уже на пятой минуте защитник россонери Малик Тшау забил в ворота своей команды.

На 32-й минуте Кристиан Пулишич не смог реализовать пенальти.

На 74-й минуте Тиджани Рейндерс сравнял счет.

Через две минуты литовский опорник Гвидас Гинейтис снова вывел вперед «Торино». Этот мяч в итоге и стал победным.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Торино — Милан 2:1 Голы: 1:0 Малик Тшау (автогол) (5'), 1:1 Тейьяни Рейндерс (74'), 2:1 Гвидас Гинейтис (76') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Кристиано Бираги (Али Дембеле, 82'), Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 70'), Чезаре Казадей (Гвидас Гинейтис, 70'), Валентин Лацаро, Никола Влашич, Элиф Элмас (Янн Карамо, 59'), Антонио Санабрия, Marcus Pedersen (Себастьян Валюкевич, 70') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Малик Тшау, Кристиан Пулишич, Тейьяни Рейндерс, Юнус Муса (Тэмми Абрахам, 54'), Сантьяго Хименес (Франческо Камарда, 88'), Рафаэл Леау (Юссуф Фофана, 46'), Жоау Фелиш (Риккардо Соттиль, 70'), Alejandro Jimenez (Самуэль Чуквезе, 88') Предупреждения: Юнус Муса (16'), Самуэле Риччи (27')

«Милан» с 41 очком идет седьмым в Серии А. «Торино» (31) на 11-м месте.