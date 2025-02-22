ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей Андронов«Жду "Баварию" в финале Лиги чемпионов». Алексей Андронов — о жеребьевке ЛЧ и лучших зимних приобретениях РПЛ
  • 20:27
    • Рублев стал победителем турнира в Дохе
  • 20:03
    • Мирра Андреева выиграла «Мастерс» в Дубае
    Все новости спорта

    «Милан» уступил в гостях «Торино»

    «Торино» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Милан
    В матче 26-го тура итальянской Серии «Торино» на своем поле был сильнее «Милана» со счетом 2:1.

    Гвидас Гинейтис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гвидас Гинейтис

    Уже на пятой минуте защитник россонери Малик Тшау забил в ворота своей команды.

    На 32-й минуте Кристиан Пулишич не смог реализовать пенальти.

    На 74-й минуте Тиджани Рейндерс сравнял счет.

    Через две минуты литовский опорник Гвидас Гинейтис снова вывел вперед «Торино». Этот мяч в итоге и стал победным.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Милан 2:1
    Голы: 1:0 Малик Тшау (автогол) (5'), 1:1 Тейьяни Рейндерс (74'), 2:1 Гвидас Гинейтис (76') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Кристиано Бираги (Али Дембеле, 82'), Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 70'), Чезаре Казадей (Гвидас Гинейтис, 70'), Валентин Лацаро, Никола Влашич, Элиф Элмас (Янн Карамо, 59'), Антонио Санабрия, Marcus Pedersen (Себастьян Валюкевич, 70') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Малик Тшау, Кристиан Пулишич, Тейьяни Рейндерс, Юнус Муса (Тэмми Абрахам, 54'), Сантьяго Хименес (Франческо Камарда, 88'), Рафаэл Леау (Юссуф Фофана, 46'), Жоау Фелиш (Риккардо Соттиль, 70'), Alejandro Jimenez (Самуэль Чуквезе, 88') Предупреждения: Юнус Муса (16'), Самуэле Риччи (27')

    «Милан» с 41 очком идет седьмым в Серии А. «Торино» (31) на 11-м месте.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» постарается взять три очка не напрягаясь
  • «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Бетербиев останется абсолютным чемпионом?
  • Бетербиев — Бивол. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Вашингтон» не пощадит принципиального соперника
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бетербиев — Бивол
  • Бои
  • Завтра в 01:05
    •  2.47
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Комо — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры