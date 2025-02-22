«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: счет матча 0:1, обзор гола

В 25-м туре испанской Примерына своем поле потерпел поражение отсо счетом 0:1.

На 42-й минуте был удален нападающий хозяев Хорхе де Фрутос.

Единственный гол в матче на 66-й минуте забил Айосе Перес.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Вильярреал 0:1 Гол: 0:1 Айосе Перес (66') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Пеп Чаварриа, Пате Сисс (Херард Гумбау, 73'), Альваро Гарсия (Etienne Eto'o, 87'), Ранди Нтекья (Серхио Гвардиола, 73'), Хорхе де Фрутос, Иси Паласон (Адриан Эмбарба, 14'), Augusto Batalla, Pedro Diaz (Оскар Трехо, 87') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона, Логан Кошта, Вилли Камбвала, Хуан Фойт, Алекс Баэна (Альфонсо Педраса, 90'), Пап Гуй (Даниэль Парехо, 62'), Сантьяго Комесанья, Тьерно Барри (Тажон Бушанан, 80'), Айосе Перес, Ереми Пино (Николя Пепе, 62') Предупреждения: Тьерно Барри (44'), Ереми Пино (55'), Андрей Рациу (79'), Диего Конде (90 + 2'), Даниэль Парехо (90 + 6') Удаление: Хорхе де Фрутос (42')

«Вильярреал» с 44 очками идет пятым в таблице Примеры. «Райо Вальекано» (35) — шестой.