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    «Аякс» — «Юнион»На морально-волевых. «Аякс» выжил в аду и прошёл в 1/8 Лиги Европы
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    Определились все участники 1/8 финала Лиги коференций

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    Завершились все все стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25.

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    Трофей Лиги конференций

    К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей противостояний 1/16 финала.

    Путёвку в 1/8 финала третьего по значимости клубного турнира Европы в предварительном раунде плей-офф получили «Мольде» (Норвегия), «Пафос» (Кипр), «Бетис» (Испания), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Копенгаген» (Дания), «Целе» (Словения), «Панатинаикос» (Греция) и «Ягеллония» (Польша).

    Сетка плей-офф ЛК
    uefa.com

    Напрямую в 1/8 финала вышли: «Челси» (Англия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша) и «Серкль Брюгге» (Бельгия).

    Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится в пятницу, 21 февраля. LiveSport.Ru проведет ее онлайн-трансляцию.

    Первые матчи запланированы на четверг, 6 марта, ответные — 13 марта.

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