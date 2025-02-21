Определились все участники 1/8 финала Лиги коференций

Завершились все все стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25.

К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей противостояний 1/16 финала.

Путёвку в 1/8 финала третьего по значимости клубного турнира Европы в предварительном раунде плей-офф получили «Мольде» (Норвегия), «Пафос» (Кипр), «Бетис» (Испания), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Копенгаген» (Дания), «Целе» (Словения), «Панатинаикос» (Греция) и «Ягеллония» (Польша).

Сетка плей-офф ЛК uefa.com

Напрямую в 1/8 финала вышли: «Челси» (Англия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша) и «Серкль Брюгге» (Бельгия).

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций состоится в пятницу, 21 февраля. LiveSport.Ru проведет ее онлайн-трансляцию.

Первые матчи запланированы на четверг, 6 марта, ответные — 13 марта.