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    Точилин: Покупка Глебова — однозначное усиление «Динамо»

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    Бывший капитан московского «Динамо» Александр Точилин считает, что покупка Данила Глебова из «Ростова» станет для бело-голубых однозначным усилением состава и позволит команде бороться за золотые медали.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Для "Динамо" это однозначное усиление. Клуб получил российского футболиста из основного состава сборной. Глебов еще не вышел на свой пик, но при этом он готовый игрок, который может стать лидером не только на поле, но и в раздевалке.

    Возможно, "Динамо" для борьбы за самые высокие места и не хватало такого стержневого футболиста. Понятно, что для "Ростова" это потеря, но в то же время клуб получил хорошие деньги, с помощью которых можно укрепить две-три позиции.

    Что касается трансферной кампании "Динамо", команде не помешал бы игрок в группу атаки. Альтернативы Тюкавину нет, поэтому необходим центральный наконечник, способный навязать конкуренцию», — цитирует издание «ВсеПроСпорт» слова Точилина.

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    Сегодня, 20 февраля, 25-летний подписал пятилетний контракт с «Динамо». Он там будет выступать под №15. Сумма сделки оценивается в 8-9 млн евро.

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