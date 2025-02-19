Новичок ЦСКА Алеррандро: Хочу повторить путь Вагнера Лава и Жо

Новобранец московского ЦСКА форвардсообщил, что знает, кто такиеи какой они оставили след в истории армейского клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алеррандро Фото: pfc-cska.com

«Я знал и о Жо, и о Вагнере Лаве. Узнал это от моего агентства. У Жо здесь была успешная карьера, как и у других бразильцев. Мне очень приятно, что клуб с такой теплотой и любовью относится к бразильцам.

Все бразильцы, кто были в ЦСКА, имели успех. Надеюсь, что я тоже повторю этот же путь и смогу оставить такой же след, который смогли оставить мои соотечественники, — рассказал Алеррандро "Матч ТВ".

В ЦСКА 25-летний Алеррандро перебрался из "РБ Брагантино", подписав контракт по схеме "3+1".

Календарь и таблица РПЛ

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2013 годах, забил 124 мяча. Жо в 2006–2008 годах отметился 44 голами.