ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемСудьбоносное решение. Беллингем подтверждает, что переход в «Реал» — это беспроигрышный вариант
    Все новости спорта

    Новичок ЦСКА Алеррандро: Хочу повторить путь Вагнера Лава и Жо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Трансферы Латинская Америка
    Новобранец московского ЦСКА форвард Алеррандро сообщил, что знает, кто такие Вагнер Лав и Жо и какой они оставили след в истории армейского клуба.

    Алеррандро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алеррандро

    «Я знал и о Жо, и о Вагнере Лаве. Узнал это от моего агентства. У Жо здесь была успешная карьера, как и у других бразильцев. Мне очень приятно, что клуб с такой теплотой и любовью относится к бразильцам.

    Все бразильцы, кто были в ЦСКА, имели успех. Надеюсь, что я тоже повторю этот же путь и смогу оставить такой же след, который смогли оставить мои соотечественники, — рассказал Алеррандро "Матч ТВ".

    В ЦСКА 25-летний Алеррандро перебрался из "РБ Брагантино", подписав контракт по схеме "3+1".

    Календарь и таблица РПЛ

    Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2013 годах, забил 124 мяча. Жо в 2006–2008 годах отметился 44 голами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Манчестер Сити» вновь порадуют голевым шоу?
  • «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Пройдет ли ПСВ «Ювентус» в Лиге чемпионов?
  • ПСВ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Разгромит ли ПСЖ еще раз «Брест»?
  • ПСЖ — «Брест». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСВ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч США — Канада
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры